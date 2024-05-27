Іспанія попросить інші країни ЄС підтримати рішення МКС щодо Ізраїлю

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що звернеться до інших 26 країн-членів Євросоюзу з проханням офіційно підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) та вжити заходів, щоб Ізраїль поважав його рішення.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Брюсселі під час спільної пресконференції зі своїми ірландським та норвезьким колегами, повідомляє Reuters.

Його заяві передував заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю, а також ватажків терористичного угруповання ХАМАС у зв'язку з війною в секторі Гази.

"Я збираюся попросити інших 26 партнерів заявити про підтримку МКС та його рішення, а також, якщо Ізраїль продовжить діяти всупереч цьому висновку суду, ми спробуємо вжити належних заходів для забезпечення виконання цього рішення", – зазначив Альбарес.

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Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду й того, як вона здійснюється стосовно Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС.

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик Каріма Хана до МКС видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо".