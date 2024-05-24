Суд ООН наказав Ізраїлю зупинити наступ на півдні сектора Гази

Міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 24 травня, суд наказав Ізраїлю зупинити наступ у Рафаху.

"Суд вважає, що Ізраїль, згідно зі своїм зобов’язанням за Конвенцією щодо запобігання геноциду, має негайно припинити військовий наступ і будь-які інші дії у Рафаху, які можуть створити для палестинської групи у Газі умови життя, що можуть призвести до їхнього фізичного знищення повністю або частково", – йдеться у рішенні.

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Окрім того, суд наказав Ізраїлю відкрити пункт пропуску на кордоні з Єгиптом біля Рафаху, щоб туди могла надходити гуманітарна допомога, забезпечити доступ у сектор Гази для слідчих місій та через місяць прозвітувати суду щодо прогресу у виконанні цих заходів.

Президент суду окремо висловив стурбованість долею заручників, яких досі утримують бойовики ХАМАС, та закликав до їхнього негайного та безумовного звільнення.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після оголошення рішення заявив про скликання позачергового засідання уряду.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.

Водночас в іншому позові в Суді ООН судді відмовили Нікарагуа в задоволенні тимчасових заходів щодо Німеччини та заборонити їй надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю.