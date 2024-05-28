Мігранти атакували польських прикордонників поблизу Білорусі: один дістав ножове поранення

Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, який йому завдав іноземець, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомила польська прикордонна служба, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, в районі прикордонної застави в Дубіче Церковне група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Пораненому було надано першу медичну допомогу. У цей час іноземці продовжували поводитися агресивно і напали на пораненого та офіцера, який надавав допомогу.

Реклама:

Військовослужбовця доставили до лікарні.

Незадовго до цього інциденту внаслідок нападу мігрантів в Біловежі прикордонника вдарили розбитою пляшкою. Пораненого також доставили до лікарні.

Крім того, в Дубичах Черкеських під час спроби групи з дев’яти іноземців незаконно перетнути кордон один з них поранив прикордонника в руку палицею, до якої був прикріплений ніж. Йому надали медичну допомогу в лікарні.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

Переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.