Мігранти атакували польських прикордонників поблизу Білорусі: один дістав ножове поранення
Новини — Вівторок, 28 травня 2024, 12:59 —
Польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, який йому завдав іноземець, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомила польська прикордонна служба, пише "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, в районі прикордонної застави в Дубіче Церковне група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.
Пораненому було надано першу медичну допомогу. У цей час іноземці продовжували поводитися агресивно і напали на пораненого та офіцера, який надавав допомогу.
Військовослужбовця доставили до лікарні.
Незадовго до цього інциденту внаслідок нападу мігрантів в Біловежі прикордонника вдарили розбитою пляшкою. Пораненого також доставили до лікарні.
Крім того, в Дубичах Черкеських під час спроби групи з дев’яти іноземців незаконно перетнути кордон один з них поранив прикордонника в руку палицею, до якої був прикріплений ніж. Йому надали медичну допомогу в лікарні.
Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.
Переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.