Мигранты атаковали польских пограничников возле Беларуси: один получил ножевое ранение

Мигранты атаковали польских пограничников возле Беларуси: один получил ножевое ранениеПольский пограничник получил ранение от удара ножом, который ему нанес иностранец, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью.

Об этом сообщила польская пограничная служба, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, в районе пограничной заставы в Дубиче Церковном группа примерно из 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

Раненому была оказана первая медицинская помощь. В это время иностранцы продолжали вести себя агрессивно и напали на раненого и офицера, который оказывал помощь.

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Военнослужащего доставили в больницу.

Незадолго до этого инцидента в результате нападения мигрантов в Беловеже пограничника ударили разбитой бутылкой. Раненого также доставили в больницу.

Кроме того, в Дубичах Черкесских, во время попытки группы из девяти иностранцев незаконно пересечь границу, один из них ранил пограничника в руку палкой, к которой был прикреплен нож. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

Подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью.