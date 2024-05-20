Майже дві третини поляків підтримують укріплення кордонів з РФ і Білоруссю

Переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.

Такими є результати опитування SW Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у суботу, 18 травня, що на зміцнення східного кордону Польщі буде виділено 10 мільярдів злотих. Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень.

Ще до цієї заяви прем'єр-міністра автори опитування поставили учасникам запитання: "Чи вважаєте ви, що Польща повинна будувати фортифікаційні споруди (загородження, бункери, траншеї) на кордоні з Росією та Білоруссю?".

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На це питання 64,3% респондентів відповіли ствердно. "Ні" — відповіли 16,5% респондентів, а 19,2% не визначилися з відповіддю.

Опитування показує, що підтримка будівництва укріплень на кордоні зростає з віком учасників опитування. 67,2% респондентів у віці 50 років і старше хотіли б, щоб укріплення були побудовані. Серед тих, кому менше 24 років, "так" відповіли 53,3% учасників опитування. За даними авторів опитування, посилення кордону схвалюють 66,3% чоловіків і 62,6% жінок.

Опитування проводилося дослідницькою агенцією SW Research 14 та 15 травня цього року. Аналіз охопив групу з 800 користувачів онлайн-панелі SW Panel віком від 18 років. Вибірка була відібрана за принципом випадкової квоти.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що Росія посилить спроби втручання в політичні процеси в Європі, а також не виключив російських диверсій.