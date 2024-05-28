Президентка Грузії закликала до референдуму після ухвалення закону про "іноагентів"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала громадян зібрати підписи для проведення референдуму стосовно закону про "іноагентів" після того, як провладна парламентська більшість подолала її вето.

Заяву Зурабішвілі цитує портал SOVA.news, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Грузії, звертаючись до учасників протесту у Тбілісі, розкритикувала 84 депутатів, які проголосували за закон про "іноагентів", заявивши, що вони "не зможуть змінити майбутнє цієї країни".

"Ми повинні все зробити для того, щоб підготуватися до 26 жовтня, яке буде нашою відповіддю на сьогоднішній день", – зазначила Зурабішвілі, маючи на увазі день парламентських виборів.

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Також вона закликала грузинів зібрати підписи для підписання подання про референдум про те, "чи хочемо ми європейське майбутнє або російське рабство".

"А я в цей час працюватиму над тим, щоб наші партнери, наші друзі – оскільки дехто так і не зрозумів, хто нам друг, а хто – ворог на віки вічні, – щоб наші друзі були поруч із нами", – підсумувала президентка.

Згідно з Конституцією Грузії, президент може на вимогу парламенту, уряду або щонайменше 200 тисяч виборців призначити референдум із питань, визначених Конституцією і законом, протягом 30 днів після надходження вимоги про його проведення.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Але провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето Саломе Зурабішвілі. У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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