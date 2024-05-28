Президент Грузии призвала к референдуму после принятия закона об "иноагентах"

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала граждан собрать подписи для проведения референдума по закону об "иноагентах" после того, как правящее парламентское большинство преодолело ее вето.

Заявление Зурабишвили цитирует портал SOVA.news, сообщает "Европейская правда".

Президент Грузии, обращаясь к протестующим в Тбилиси, раскритиковала 84 депутатов, проголосовавших за закон об "иноагентах", заявив, что они "не смогут изменить будущее этой страны".

"Мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день", – отметила Зурабишвили, имея в виду день парламентских выборов.

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Также она призвала грузин собрать подписи для подписания представления о референдуме о том, "хотим ли мы европейское будущее или российское рабство".

"А я в это время буду работать над тем, чтобы наши партнеры, наши друзья – поскольку некоторые так и не поняли, кто нам друг, а кто – враг на веки вечные, – чтобы наши друзья были рядом с нами", – подытожила президент.

Согласно Конституции Грузии, президент может по требованию парламента, правительства или не менее 200 тысяч избирателей назначить референдум по вопросам, определенным Конституцией и законом, в течение 30 дней после поступления требования о его проведении.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

Но провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето Саломе Зурабишвили. В Евросоюзе после принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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