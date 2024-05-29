Побудований США плавучий пірс прибрали з узбережжя Гази для ремонту

Побудований військовими США пірс біля узбережжя Гази тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася, що стало останнім ударом по спробах доставити гуманітарну допомогу палестинцям.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що частина пірса відокремилася, та що протягом наступних 48 годин пірс відбуксують до порту Ашдод в Ізраїлі для ремонту.

За її словами, ремонт пірса займе більше тижня, після чого його повернуть на місце біля узбережжя Гази.

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Американські посадовці заявили Reuters на умовах анонімності, що причиною того, що частина пірса відламалася, є погана погода.

Тільки нещодавно вантажівки з допомогою почали рухатися через тимчасовий пірс, який побудували США біля Гази, щоб доставити більше товарів в обложений сектор, де сотні тисяч людей стикаються з гострою гуманітарною кризою.

Раніше до побудованого США пірсу вирушило судно з першою партією допомоги.

Перед цим перше судно з гумдопомогою прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.

Президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.