США: Через побудований плавучий пірс у Газі рушили вантажівки з гумдопомогою

Вантажівки з допомогою почали рухатися через тимчасовий пірс, який побудували США біля Гази, щоб доставити більше товарів в обложений сектор, де сотні тисяч людей стикаються з гострою гуманітарною кризою.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За словами військових, вантажівки з гуманітарною допомогою почали виходити на берег через пірс о 9 ранку за місцевим часом (08:00 за київським часом).

фото центрального командування сша

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Ця допомога буде частиною "постійних багатонаціональних зусиль" та включатиме товари, надані низкою країн і гуманітарних організацій, йдеться в повідомленні.

Представники адміністрації президента США заявили, що перед прибуттям вантажів на Кіпрі їх перевіряє ізраїльська служба безпеки, а після доставки вони повинні будуть пройти через додаткові ізраїльські пропускні пункти, зазначає Reuters.

Минулого тижня до побудованого США пірсу вирушило судно з першою партією допомоги.

Перед цим перше судно з гумдопомогою прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.

Президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.