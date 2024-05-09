Перша партія допомоги для побудованого США плавучого пірсу в Газі вирушила з Кіпру

У четвер з Кіпру вирушило судно з першою партією допомоги для причалу, побудованого США біля берегів Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами міністра закордонних справ Кіпру Константіноса Комбоса, вантаж гуманітарної допомоги залишив порт Ларнаки та прямує до побудованого США пірсу в Газі.

Він додав, що американське судно з необхідним вантажем має доставити якомога більше гуманітарної допомоги в Газу через морський коридор.

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Раніше ЗМІ повідомили, що британським військовим можуть доручити доставляти гуманітану допомогу в Газу з морського пірсу, який зараз будують американські війська.

Перед цим перше судно з гумдопомогою прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.

Президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Європейський Союз 26 квітня оголосив про збільшення фінансування для гуманітарної допомоги палестинському населенню на 68 мільйонів євро у відповідь на погіршення ситуації в секторі Гази.