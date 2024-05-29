Построенный США плавучий пирс убрали с побережья Газы для ремонта

Построенный военными США пирс у побережья Газы временно убрали после того, как часть конструкции отломалась, что стало последним ударом по попыткам доставить гуманитарную помощь палестинцам.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство обороны Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что часть пирса отделилась и что в течение следующих 48 часов пирс отбуксируют в порт Ашдод в Израиле для ремонта.

По ее словам, ремонт пирса займет больше недели, после чего его вернут на место у побережья Газы.

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Американские чиновники заявили Reuters на условиях анонимности, что причиной того, что часть пирса отломилась, стала плохая погода.

Только недавно грузовики с помощью начали двигаться через временный пирс, который построили США возле Газы, чтобы доставить больше товаров в осажденный сектор, где сотни тысяч людей сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.

Ранее к построенному США пирсу отправилось судно с первой партией помощи.

Перед этим первое судно с гумпомощью прибыло к берегам Газы через гуманитарный морской коридор с Кипра.

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.