У Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків, що тікали від поліції

На півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Речниця Поморської поліції Каріна Камінська повідомила, що через п'ятнадцять хвилин після опівночі у Вейхерові співробітники дорожньої поліції намагалися зупинити автомобіль Audi для контролю. Однак водій автомобіля прискорився і поїхав у напрямку міста Реди.

Фото польських рятувальників

Поліцейські з Гдині приєдналися до переслідування і спробували зупинити водія в Сопоті.

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Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, що змусило їх різко загальмувати, повідомила Камінська. За її словами, водій тікав зі швидкістю близько 150 км/год, проїжджаючи перехрестя на червоне світло, порушуючи закон і створюючи небезпеку для оточуючих.

Погоня закінчилася в Гданську. На рівні Медичного університету водій не впорався з керуванням і машину занесло. Машина врізалася в дерево і перекинулася.

16-річний водій загинув на місці. 17-річний пасажир автомобіля помер у лікарні. Обидва були громадянами України.

Поліція спільно з прокуратурою розслідуватиме обставини аварії. Серед іншого, вилучено записи з камер відеоспостереження.

Співробітникам поліції, які брали участь у цьому втручанні, надано психологічну підтримку.

Нагадаємо, у березні у польському місті Ополе 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.

А наприкінці 2023 року в ДТП у Сілезькому воєводстві Польщі загинули троє українців.