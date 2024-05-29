В Польше в ДТП погибли двое украинских подростков, убегавших от полиции

На севере Польши погибли двое несовершеннолетних граждан Украины, которые попали в ДТП, убегая от полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Пресс-секретарь Поморской полиции Карина Каминьска сообщила, что через пятнадцать минут после полуночи в Вейхерове сотрудники дорожной полиции пытались остановить автомобиль Audi для контроля. Однако водитель автомобиля ускорился и поехал в направлении города Реды.

Фото польских спасателей

Полицейские из Гдыни присоединились к преследованию и попытались остановить водителя в Сопоте.

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Водитель Audi пытался столкнуть полицейских с дороги, резко изменив полосу движения, что заставило их резко затормозить, сообщила Каминская. По ее словам, водитель убегал со скоростью около 150 км/ч, проезжая перекресток на красный свет, нарушая закон и создавая опасность для окружающих.

Погоня закончилась в Гданьске. Возле Медицинского университета водитель не справился с управлением и машину занесло. Машина врезалась в дерево и перевернулась.

16-летний водитель погиб на месте. 17-летний пассажир скончался в больнице. Оба были гражданами Украины.

Полиция совместно с прокуратурой будет расследовать обстоятельства аварии. Среди прочего, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудникам полиции, участвовавшим в погоне, оказана психологическая поддержка.

Напомним, в марте в польском городе Ополе 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.

А в конце 2023 года в ДТП в Силезском воеводстве Польши погибли трое украинцев.