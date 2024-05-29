Урядовець США: У G7 зростає підтримка більшого використання росактивів для допомоги Києву

Механізм використання заморожених активів Росії як застави для збільшення допомоги Україні все ще обговорюється на рівні "Групи семи", конкретні кроки очікуються на саміті групи в червні.

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

За словами Адейемо, в межах "Групи семи" намагаються знайти прийнятний для всіх членів варіант використання заморожених росактивів – зокрема тому, що більшість із них заморожені на території ЄС.

Він нагадав, що Євросоюз уже ухвалив рішення про використання податків на надприбутки від заморожених росактивів, але в межах "Групи семи" набуває "все більшої підтримки" ідея про активніше використання цих надприбутків.

Реклама:

"Одна з речей, яку ми (G7. – Ред.) розглядаємо – це те, щоб замість того, аби просто брати ці надприбутки за один рік і відправляти їх в Україну, чи не могли б ми якимось чином оформити кредит або створити механізм застави, який дозволить використати більше цих доходів і надати їх Україні", – пояснив американський урядовець.

Він додав, що це – одна з низки ідей стосовно росактивів, які будуть розглядати лідери G7 на саміті в червні, після якого "ми отримаємо політичні вказівки щодо того, як ми можемо найкраще скористатись цими активами, щоб підтримати український народ".

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Сполучені Штати запропонували "Групі семи" план із використання надприбутків від заморожених активів Росії, що може потенційно принести 50 мільярдів доларів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході росактивів, вартість яких оцінюється у 300 мільярдів доларів.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.