Чиновник США: В G7 растет поддержка большего использования росактивов для помощи Киеву

Механизм использования замороженных активов России в качестве залога для увеличения помощи Украине все еще обсуждается на уровне "Группы семи", конкретные шаги ожидаются на саммите группы в июне.

Об этом во время встречи с журналистами в Киеве рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

По словам Адейемо, в рамках "Группы семи" пытаются найти приемлемый для всех членов вариант использования замороженных росактивов – в частности потому, что большинство из них заморожены на территории ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз уже принял решение об использовании налогов на сверхприбыли от замороженных росактивов, но в рамках "Группы семи" приобретает "все большую поддержку" идея о более активном использовании этих сверхприбылей.

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"Одна из вещей, которую мы (G7. – Ред.) рассматриваем – это то, чтобы вместо того, чтобы просто брать эти сверхприбыли за один год и отправлять их в Украину, не могли бы мы каким-то образом оформить кредит или создать механизм залога, который позволит использовать больше этих доходов и предоставить их Украине", – пояснил американский чиновник.

Он добавил, что это – одна из ряда идей относительно росактивов, которые будут рассматривать лидеры G7 на саммите в июне, после которого "мы получим политические указания относительно того, как мы можем лучше воспользоваться этими активами, чтобы поддержать украинский народ".

Напомним, что, по данным СМИ, Соединенные Штаты предложили "Группе семи" план по использованию сверхприбылей от замороженных активов России, что может потенциально принести 50 миллиардов долларов.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе росактивов, стоимость которых оценивается в 300 миллиардов долларов.

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