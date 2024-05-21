Кулеба відреагував на рішення ЄС щодо заморожених активів Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

Про це Кулеба сказав на брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба коментував рішення Ради ЄС 21 травня про згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

Міністр зауважив, що історія з замороженими активами розвиватиметься у три кроки.

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"Спочатку – рішення щодо податків на відсотки від заморожених активів. Це рішення було ухвалене – передавати ці податки Україні. Зараз другий крок, це – доля самих відсотків, нарахованих на активи… Лише цього року ці відсотки сягнуть трьох мільярдів євро", – сказав Кулеба.

Загалом, зазначив він, вартість заморожених російських активів сягає близько 260 млрд євро.

"При всій нашій вдячності за це рішення сьогоднішнє – суми не співмірні. Тому третій крок, про який ми говорили з початку року – це, власне, має бути конфіскація самих активів. Я розумію, тут є свої занепокоєння у німецької сторони. Але і для них ми маємо знайти рішення. Росія має заплатити", – зазначив міністр.

Рішення Ради ЄС передбачає що 90% очікуваних надходжень від заморожених активів буде використано на військові цілі для підтримки оборони України.

Менша частка – 10% – піде на відновлення та реконструкцію України.

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