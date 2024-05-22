Франція підтримала план США з використання активів РФ для фінансування України

Французький уряд підтримав пропозицію США щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які переважно знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер перед зустріччю країн G7 в італійському місті Стреза зазначив, що Париж відкритий до використання доходів від активів РФ "якнайкраще і якнайшвидше в межах міжнародного права".

"США зробили пропозиції, які знаходяться в межах міжнародного права, і ми будемо працювати над ними конструктивно й відкрито з метою досягнення угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі країн G7 у Стрезі", – сказав він.

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Ле Мер зауважив, що раніше попереджав владу США про те, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву й правилам світової фінансової системи.

Оскільки, за даними ЗМІ, Німеччина також підтримала план США, зростають шанси, що його можуть схвалити на зустрічі лідерів країн G7 13-15 червня, зазначає Bloomberg.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

Перед цим Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

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