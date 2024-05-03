Латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією

Уздовж кордону Латвії з Росією та Білоруссю створять ланцюг опорних пунктів – захисні укріплення, різноманітні перешкоди та склади боєприпасів, і латвійська армія вже почала рити там протитанкові рови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Перша оборонна лінія створюється на відстані близько кілометра від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово в Луденському краї.

Один з елементів – протитанковий рів, розповів інженерний інспектор, полковник-лейтенант Каспар Лаздіньш.

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"Тут ми перекопуємо дорогу і робимо протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту. У тому числі танкам. Цей рів має задані параметри, і він має відповідну глибину, щоб він виконував своє призначення", – сказав Лаздіньш.

План антимобільності – це створення ланцюга штучних перешкод та використання природних перешкод: річок, боліт, лісів. Мінні поля створять у випадку воєнних дій. Поки йдеться про перешкоди без застосування вибухових речовин.

"Ця земля має власника. Роботи проходять за взаємною згодою: власник дозволяє викопати тут рів, але права власності людина зберігає повністю. Спочатку ми сконцентруємося на першій лінії оборони, яка йтиме вздовж кордону. Ми плануємо вздовж кордону викопати протитанкові рови, як це відбувається зараз тут, а потім укріпити "зубами дракона", – зазначив Лаздіньш.

Місця для зберігання боєприпасів ще потрібно визначити відповідно до нормативних актів та військової необхідності.

Протяжність латвійсько-російського кордону – 283,6 км. Ще 2015 року вздовж нього почали будувати паркан, але 2019 року роботи зупинилися, оскільки відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах проти компанії Igate, яка будувала об'єкт.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відвідуючи кордон у серпні минулого року, наголошував, що одне із завдань – завершити розпочате. Майже через п'ять років, будівництво паркану нині продовжили військові.