Латвийская армия начала копать противотанковые рвы на границе с Россией

Вдоль границы Латвии с Россией и Беларусью создадут цепь опорных пунктов – защитные укрепления, различные препятствия и склады боеприпасов, и латвийская армия уже начала копать там противотанковые рвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Первая оборонительная линия создается на расстоянии около километра от границы с Россией, недалеко от пограничного пункта Терехово в Луденском крае.

Один из элементов – противотанковый ров, рассказал инженерный инспектор, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

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"Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам. Этот ров имеет заданные параметры, соответствующую глубину, чтобы он выполнял свое предназначение", – сказал Лаздиньш.

План антимобильности – это создание цепи искусственных препятствий и использование естественных препятствий: рек, болот, лесов. Минные поля создадут в случае военных действий. Пока речь идет о препятствиях без применения взрывчатых веществ.

"У этой земли есть владелец. Работы проходят по взаимному согласию: владелец позволяет выкопать здесь ров, но право собственности человек сохраняет полностью. Сначала мы сконцентрируемся на первой линии обороны, которая будет идти вдоль границы. Мы планируем вдоль границы выкопать противотанковые рвы, как это происходит сейчас здесь, а затем укрепить "зубами дракона", – отметил Лаздиньш.

Места для хранения боеприпасов еще нужно определить в соответствии с нормативными актами и военной необходимостью.

Протяженность латвийско-российской границы – 283,6 км. Еще в 2015 году вдоль нее начали строить забор, но в 2019 году работы остановились, поскольку открыли уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах против компании Igate, которая строила объект.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, посещая границу в августе прошлого года, подчеркивал, что одна из задач – завершить начатое. Почти через пять лет, строительство забора сейчас продолжили военные.