Raiffeisen летом начнет сокращение бизнеса в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International в третьем квартале 2024 года начнет выполнять предписание Европейского центрального банка о существенном сокращении бизнеса в России.

Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль во время звонка с аналитиками и журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По его словам, речь идет о почти полной остановке кредитования – банк будет ждать погашения уже выданных займов и не будет выдавать новых "за несколькими исключениями".

"Есть ожидания, что имплементация (предписания ЕЦБ. – Ред.) начнется уже в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Потом оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год", – сказал топ-менеджер. Он не уточнил, какие именно направления кредитования – корпоративное или розничное – Raiffeisen начнет сокращать в первую очередь.

Реклама:

Представитель Raiffeisen сказал РБК, что российский Райффайзенбанк "не выдает новые кредиты с 2022 года", а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля "дочки". Информация о том, что Райффайзенбанк остановил выдачу новых кредитов в долларах и евро, впервые появилась в презентации Raiffeisen только по итогам 2023 года.

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария "выхода" – продажа "дочки" или вывод этого актива из состава Raiffeisen Bank International. Ни один из них пока не реализовали, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей "дочки", поскольку сделка требует разрешения от российских властей.

Недавно группа евродепутатов обратилась к властям Австрии с открытым письмом и выразила обеспокоенность планами австрийского Raiffeisen Bank International набрать новый персонал в России.

По данным СМИ, США оказывают давление на австрийский банк, чтобы тот отказался от планов покупки промышленного пакета российского олигарха стоимостью 1,5 млрд евро.