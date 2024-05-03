ЄС засудив кібератаки РФ проти Німеччини і Чехії

ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля від імені ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою дій підконтрольної Росії групі APT28 щодо електронних поштових скриньок керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини. Водночас Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже ставали об'єктами атак з боку того ж суб'єкта загрози раніше.

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"Ця зловмисна кіберкампанія демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, спрямовану на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критичної інфраструктури в Європейському Союзі та за його межами", – йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що Росія неодноразово використовувала APT28 для здійснення зловмисної кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів, насамперед України.

"ЄС не толеруватиме таку зловмисну поведінку, особливо діяльність, спрямовану на деградацію нашої критичної інфраструктури, послаблення суспільної згуртованості та вплив на демократичні процеси, беручи до уваги цьогорічні вибори в ЄС та у понад 60 країнах світу.

ЄС та його держави-члени продовжуватимуть співпрацювати з нашими міжнародними партнерами з метою сприяння відкритому, вільному, стабільному та безпечному кіберпростору", – заявив він.

Як зазначається, ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію (СДПН), що сталась минулого року.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".

У січні минулого року стало відомо, що російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів.

Торік у червні Соціал-демократична партія Німеччини заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії. Атака розпочалася в січні 2023 року і деякий час була непоміченою.