МЗС Німеччини викликало дипломата РФ через кібератаку на партію Шольца

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію (СДПН), що сталась минулого року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це повідомив у п'ятницю в Берліні речник німецького МЗС.

Російського дипломата викликали до міністерства на обідню пору у п'ятницю.

У січні 2023 року хакери використали діру в безпеці Microsoft для атаки на облікові записи електронної пошти СДПН.

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Розслідування, яке наразі завершено, показало, що відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки.

Цей інцидент показує, "що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна", заявив у п’ятницю речник МЗС у Берліні.

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер засудив кібератаку "найрішучішим чином", сказавши, що такі напади є "загрозою нашій демократії".

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".

У січні минулого року стало відомо, що російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів.

Торік у червні Соціал-демократична партія Німеччини заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії. Атака розпочалася в січні 2023 року і деякий час була непоміченою.