МЗС Німеччини викликало дипломата РФ через кібератаку на партію Шольца
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію (СДПН), що сталась минулого року.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це повідомив у п'ятницю в Берліні речник німецького МЗС.
Російського дипломата викликали до міністерства на обідню пору у п'ятницю.
У січні 2023 року хакери використали діру в безпеці Microsoft для атаки на облікові записи електронної пошти СДПН.
Розслідування, яке наразі завершено, показало, що відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки.
Цей інцидент показує, "що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна", заявив у п’ятницю речник МЗС у Берліні.
Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер засудив кібератаку "найрішучішим чином", сказавши, що такі напади є "загрозою нашій демократії".
Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".
У січні минулого року стало відомо, що російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів.
Торік у червні Соціал-демократична партія Німеччини заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії. Атака розпочалася в січні 2023 року і деякий час була непоміченою.