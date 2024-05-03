Глава МЗС Німеччини пообіцяла наслідки за атаку російських хакерів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія понесе наслідки за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.

Про це Бербок сказала на пресконференції в Аделаїді, її цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У січні 2023 року Берлін заявив, що російські хакери-активісти вивели з ладу кілька німецьких сайтів у відповідь на рішення Німеччини відправити танки Leoprad в Україну.

"Тепер ми можемо чітко віднести минулорічну атаку до російської групи APT28, яку контролює російська військова розвідка", – сказала Бербок.

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"Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприпустимо і без наслідків не залишиться", – додала Бербок.

У березні німецьке агентство з кібербезпеки та дослідники, які працюють на власника Google Alphabet, заявили, що схожу групу під назвою APT29 спіймали на атаці на кілька німецьких політичних партій. Хакери намагалися проникнути в їхні мережі та викрасти дані.

У січні минулого року стало відомо, що російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів.

25 січня 2023 року уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard та дозволити реекспорт іншим країнам.

Нещодавно глава німецького Федерального відомства з інформаційної безпеки визнала, що вони недостатньо підготовлені до потенційної широкомасштабної кібератаки.