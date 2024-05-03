ЕС осудил кибератаки РФ против Германии и Чехии

ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС, сообщает "Европейская правда".

Сегодня Германия публично поделилась своей оценкой действий подконтрольной России группе APT28 по электронным почтовым ящикам руководства Социал-демократической партии Германии. В то же время Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции, уже становились объектами атак со стороны того же субъекта угрозы ранее.

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"Эта злонамеренная киберкампания демонстрирует постоянную модель безответственного поведения России в киберпространстве, направленную на демократические институты, правительственные учреждения и поставщиков критической инфраструктуры в Европейском Союзе и за его пределами", – говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Россия неоднократно использовала APT28 для осуществления злонамеренной кибердеятельности против ЕС, его государств-членов и международных партнеров, прежде всего Украины.

"ЕС не будет терпеть такое злонамеренное поведение, особенно деятельность, направленную на деградацию нашей критической инфраструктуры, ослабление общественной сплоченности и влияние на демократические процессы, принимая во внимание нынешние выборы в ЕС и в более чем 60 странах мира.

ЕС и его государства-члены будут продолжать сотрудничать с нашими международными партнерами с целью содействия открытому, свободному, стабильному и безопасному киберпространству", – заявил он.

Как отмечается, ЕС полон решимости использовать весь спектр мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренное поведение России в киберпространстве.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию (СДПГ), которая произошла в прошлом году.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что хакерская атака "без последствий не останется".

В январе прошлого года стало известно, что российские хакеры, вероятно, в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину атаковали ряд немецких веб-сайтов.

В июне прошлого года Социал-демократическая партия Германии заявила о том, что подверглась кибератаке, которая, вероятно, была осуществлена из России. Атака началась в январе 2023 года и некоторое время была незамеченной.