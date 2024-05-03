Влада Берліна хоче подарувати віллу, що колись належала Геббельсу

Уряд Берліна пропонує віддати віллу, що колись належала міністру пропаганди часів правління Адольфа Гітлера Йозефу Геббельсу, сподіваючись покласти край багаторічним дебатам про те, чи варто перепрофілювати або розрівняти бульдозером занедбану ділянку в сільській місцевості на північ від німецької столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

"Я пропоную будь-кому, хто хотів би взяти на себе цю ділянку, прийняти її в дар від землі Берлін", – заявив у четвер у парламенті землі міністр фінансів Берліна Штефан Еверс.

фото tagesspiegel

Берлін неодноразово намагався передати ділянку федеральній владі або землі Бранденбург, де розташована вілла, замість того, щоб продовжувати платити за утримання та охорону комплексу, який заріс і прийшов у занепад.

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У четвер Еверс повторив цю пропозицію. Він не сказав, чи будуть розглядатися пропозиції від приватних осіб.

"Якщо ми знову зазнаємо невдачі, як у минулі десятиліття, то у Берліна не залишиться іншого вибору, окрім як провести знесення, до якого ми вже підготувалися", – сказав Еверс.

Розкішна вілла Геббельса, одного з найближчих соратників Гітлера, була побудована в 1939 році на лісистій ділянці з видом на озеро Богензее поблизу міста Вандліц, приблизно за 40 кілометрів на північ від Берліна.

Втікши з Берліна, де він жив з дружиною і шістьма дітьми, Геббельс використовував віллу і більш ранній будинок на цьому місці для розваг нацистських лідерів, художників і акторів – і, за чутками, як любовне гніздечко для таємних інтрижок.

Після війни ділянку площею 17 гектарів короткий час використовували як шпиталь, потім її перейняло молодіжне крило Комуністичної партії Східної Німеччини, яке побудувало тут навчальний центр, у тому числі кілька великих житлових будинків.

Після об'єднання Німеччини у 1990 році право власності на ділянку повернулося до Берліна. Однак місто не знайшло йому застосування. Відтоді це місце стало принадою для туристів, які можуть пробиратися зарослими територіями та зазирати у вікна вілли.

Геббельс повернувся до Берліна на завершальному етапі Другої світової війни. Він та його дружина вбили себе та своїх дітей капсулами з ціанідом у бункері Гітлера, коли радянські війська наблизилися до Берліна.

Розкішний будинок родини на острові в Берліні був проданий на аукціоні у 2011 році.

Нагадаємо, австрійська поліція затримала чотирьох німців, які вшанували день народження лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера біля будинку, де той народився, на заході країни.

Раніше нижня палата швейцарського парламенту схвалила заходи, які забороняють використання, публічне носіння або демонстрацію нацистської та расистської символіки, що може розпалювати ненависть або насильство.