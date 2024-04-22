В Австрії затримали 4 німців, які вшанували день народження Гітлера

Австрійська поліція затримала чотирьох німців, які вшанували день народження лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера біля будинку, де той народився, на заході країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами поліції, четверо громадян ФРН – дві сестри та їхні партнери, віком від 20 до 30 років – прийшли до будівлі, де народився нацистський диктатор, в суботу, щоб покласти білі троянди у віконні отвори.

Правоохоронці зазначили, що затримані позували для фотографій, а одна з жінок продемонструвала гітлерівське вітання. Патруль помітив групу та забрав її до відділку для допиту.

За даними поліції, жінка заявила, що демонструвала нацистське вітання жартома. Втім, правоохоронці вказали, що знайшли чат з іншими учасниками групи в її мобільному телефоні, де вони обмінювалися повідомленнями та фотографіями на нацистську тематику.

Правоохоронці зауважили, що повідомлять про всіх чотирьох затриманих у прокуратуру через підозру в порушенні австрійського закону, який забороняє нацистську символіку.

Минулого тижня провідний член ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") постав перед судом за звинуваченням у використанні забороненого нацистського воєнізованого гасла.

Прокурори стверджують, що регіональний партійний лідер "АдН" у Тюрингії Бйорн Гьокке закінчив передвиборчу промову в східному місті Мерзебург у травні 2021 року словами "Все для Німеччини!". Ця фраза заборонена в Німеччині, оскільки вона була гаслом нацистських штурмовиків.

Раніше нижня палата швейцарського парламенту схвалила заходи, які забороняють використання, публічне носіння або демонстрацію нацистської та расистської символіки, що може розпалювати ненависть або насильство.

У грудні минулого року ініціатива була схвалена верхньою палатою парламенту Швейцарії – Радою кантонів.