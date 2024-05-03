Власти Берлина хотят подарить виллу, когда-то принадлежавшую Геббельсу

Правительство Берлина предлагает отдать виллу, некогда принадлежавшую министру пропаганды времен правления Адольфа Гитлера Йозефу Геббельсу, надеясь положить конец многолетним дебатам о том, стоит ли перепрофилировать или разровнять бульдозером заброшенный участок в сельской местности к северу от немецкой столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

"Я предлагаю любому, кто хотел бы взять на себя этот участок, принять его в дар от земли Берлин", – заявил в четверг в парламенте земли министр финансов Берлина Штефан Эверс.

фото tagesspiegel

Берлин неоднократно пытался передать участок федеральным властям или земле Бранденбург, где расположена вилла, вместо того, чтобы продолжать платить за содержание и охрану комплекса, который зарос и пришел в упадок.

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В четверг Эверс повторил это предложение. Он не сказал, будут ли рассматриваться предложения от частных лиц.

"Если мы снова потерпим неудачу, как в прошлые десятилетия, то у Берлина не останется другого выбора, кроме как провести снос, к которому мы уже подготовились", – сказал Эверс.

Роскошная вилла Геббельса, одного из ближайших соратников Гитлера, была построена в 1939 году на лесистом участке с видом на озеро Богензее близ города Вандлиц, примерно в 40 километрах к северу от Берлина.

Сбежав из Берлина, где он жил с женой и шестью детьми, Геббельс использовал виллу и более ранний дом на этом месте для развлечений нацистских лидеров, художников и актеров – и, по слухам, как любовное гнездышко для тайных интрижек.

После войны участок площадью 17 гектаров короткое время использовали как госпиталь, затем его переняло молодежное крыло Коммунистической партии Восточной Германии, которое построило здесь учебный центр, в том числе несколько больших жилых домов.

После объединения Германии в 1990 году право собственности на участок вернулось к Берлину. Однако город не нашел ему применения. С тех пор это место стало приманкой для туристов, которые могут пробираться по заросшим территориям и заглядывать в окна виллы.

Геббельс вернулся в Берлин на завершающем этапе Второй мировой войны. Он и его жена убили себя и своих детей капсулами с цианидом в бункере Гитлера, когда советские войска приблизились к Берлину.

Роскошный дом семьи на острове в Берлине был продан на аукционе в 2011 году.

Напомним, австрийская полиция задержала четырех немцев, которые отметили день рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера возле дома, где тот родился, на западе страны.

Ранее нижняя палата швейцарского парламента одобрила меры, запрещающие использование, публичное ношение или демонстрацию нацистской и расистской символики, которая может разжигать ненависть или насилие.