МЗС Британії пом'якшило обмеження на поїздки до України

Міністерство закордонних справ Великої Британії 3 травня оновило рекомендації щодо подорожей до України, частково послабивши обмеження для західних областей.

Це випливає з інформації на сайті британського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Британії тепер рекомендує громадянам утриматись від будь-яких поїздок, окрім необхідних, до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але не ближче ніж на 50 кілометрів до кордону з Білоруссю.

Від січня 2024 року британське МЗС також допускає поїздки за умови необхідності до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Реклама:

Зафарбовані в помаранчевий колір регіони означають місця, куди британці можуть здійснювати поїздки, але тільки за необхідності Фото: МЗС Британії

Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.

Зміна рекомендацій британського МЗС з'явилась на тлі візиту його очільника Девіда Кемерона до України.

У п’ятницю, 3 травня, він прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.