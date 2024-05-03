МЗС Британії пом'якшило обмеження на поїздки до України
Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 16:45 —
Міністерство закордонних справ Великої Британії 3 травня оновило рекомендації щодо подорожей до України, частково послабивши обмеження для західних областей.
Це випливає з інформації на сайті британського МЗС, пише "Європейська правда".
Зовнішньополітичне відомство Британії тепер рекомендує громадянам утриматись від будь-яких поїздок, окрім необхідних, до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але не ближче ніж на 50 кілометрів до кордону з Білоруссю.
Від січня 2024 року британське МЗС також допускає поїздки за умови необхідності до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.
Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.
Зміна рекомендацій британського МЗС з'явилась на тлі візиту його очільника Девіда Кемерона до України.
У п’ятницю, 3 травня, він прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.