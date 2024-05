Глава МЗС Британії завітав до Львова, де посадив дерево

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон у п’ятницю, 3 травня, прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.

Про це міський голова Львова повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Садовий у дописі згадав про заяву Кемерона щодо використання британської зброї на території агресора. Він сказав, що це підкріплює "наші надії". "Тепер у нього (у Кемерона) тут є власне дерево, що дає йому чудовий привід повернутися в Україну з новими хорошими новинами", – написав мер Львова.

Працюючи з лопатою, Кемерон зауважив, що це "знаменитий український чорнозем". Він також розповів, що посадив багато дерев у житті, та це – його перше дерево в Україні.

На жартівливий коментар Садового, що британський гість, ймовірно, очікував на зустріч з кавою, а не на роботу з землею, Кемерон відповів: "Я люблю працювати".

Спорожнивши тачку із землею, Кемерон поцікавився, яке дерево він посадив. З'ясувалося, що це робінія.

⚡️⚡️UK Foreign Secretary @David_Cameron in Lviv. Mornings aren't just for coffee! Statements on the use of British weapons on aggressor territory bolster our hopes. Now, he has his own tree here, giving him a great reason to return to Ukraine with more good news. pic.twitter.com/BjiPLXGckN