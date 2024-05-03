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Глава МЗС Британії завітав до Львова, де посадив дерево

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Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 12:19 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон у п’ятницю, 3 травня, прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.

Про це міський голова Львова повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Садовий у дописі згадав про заяву Кемерона щодо використання британської зброї на території агресора. Він сказав, що це підкріплює "наші надії". "Тепер у нього (у Кемерона) тут є власне дерево, що дає йому чудовий привід повернутися в Україну з новими хорошими новинами", – написав мер Львова.

Працюючи з лопатою, Кемерон зауважив, що це "знаменитий український чорнозем". Він також розповів, що посадив багато дерев у житті, та це – його перше дерево в Україні.

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На жартівливий коментар Садового, що британський гість, ймовірно, очікував на зустріч з кавою, а не на роботу з землею, Кемерон відповів: "Я люблю працювати".

Спорожнивши тачку із землею, Кемерон поцікавився, яке дерево він посадив. З'ясувалося, що це робінія.

Робінія Кемерона буде рости поруч з деревом, яке торік висадив професор Єльського університету Тімоті Снайдер. 

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

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Велика Британія
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