МИД Британии смягчил ограничения на поездки в Украину

Министерство иностранных дел Великобритании 3 мая обновило рекомендации относительно путешествий в Украину, частично ослабив ограничения для западных областей.

Это следует из информации на сайте британского МИД, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Великобритании теперь рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок, кроме необходимых, во Львовскую, Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области, но не ближе чем на 50 километров к границе с Беларусью.

С января 2024 года британский МИД также допускает поездки при необходимости в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

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Закрашенные в оранжевый цвет регионы означают места, куда британцы могут совершать поездки, но только при необходимости Фото: МИД Великобритании

В то же время внешнеполитическое ведомство Британии продолжает рекомендовать воздержаться от всех поездок в остальные области Украины.

Изменение рекомендаций британского МИД появилось на фоне визита его главы Дэвида Кэмерона в Украину.

В пятницу, 3 мая, он прибыл во Львов, где вместе с мэром Андреем Садовым символично высадил дерево в центре города.