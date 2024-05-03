У Тбілісі заявили про "необ’єктивність" Франції після критики розгону протестів

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало звинуваченням у "необ’єктивності" на адресу Парижа після того, як Франція розкритикувала надмірне застосування сили під час розгону протестів проти закону про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Після того як в МЗС Франції висловили стурбованість непропорційним застосуванням сили проти учасників протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу", у Тбілісі попросили "уважніше стежити за розвитком подій" і заявили, що Парижу "бракує об’єктивності".

"Попри те, що афілійовані з політичною опозицією та фінансовані з-за кордону радикальні угруповання здійснили широкомасштабне насильство проти будівель державних установ і правоохоронних структур, грузинські правоохоронці – за винятком кількох прикрих інцидентів – діяли відповідно до найвищих стандартів прав людини", – заявили в МЗС Грузії.

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Там також нагадали, що Грузія не критикувала Францію, "коли правоохоронці у Парижі протистояли протестувальникам жорсткими методами, що абсолютно не відповідають універсальним стандартам прав людини", не уточнивши, про які події йдеться.

Нагадаємо, в МВС Грузії повідомили про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня.

Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. Про затримання нападників поки не повідомляли.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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