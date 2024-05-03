Учасників протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі побили "тітушки"

Група невідомих чоловіків спортивної статури напала на учасників акції протесту в Тбілісі, які виступають проти ухвалення резонансного закону про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив грузинський проєкт SOVA.

Інцидент стався в районі проспекту Цариці Тамар недалеко від площі Героїв, де 2 травня зібралися тисячі маніфестантів. Постраждалим надали медичну допомогу.

Один з учасників мітингу розповів, що нападники пересувалися на кількох автомобілях і з'явилися раптово.

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"Ми йшли, співали пісні, вони зупинили (авто), вийшли, напали на когось, почали бити людей. Я спробував їм допомогти, вони кинули мене на землю", – розповів телекомпанії Formula один із мітингувальників.

За даними ЗМІ, агресивні люди пересувалися на кількох автомобілях. Припускають, що нападники – спортсмени.

У бесіді з журналістом Mtavari Arkhi постраждалий хлопець сказав, що було 10-15 нападників.

За даними телеканалу, кілька людей отримали серйозні травми, у них вибиті зуби і, ймовірно, струс мозку. Деяких доправили в лікарню.

2 травня протестувальники проти закону про "іноагентів" мітингували не тільки біля грузинського парламенту – вони також перекрили автомобільний рух у Тбілісі на площі Героїв. Грузинська поліція затримала кількох демонстрантів.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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