На останньому протесті проти закону про "іноагентів" у Тбілісі затримали понад 20 осіб
На акції протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі в ніч з 2 на 3 травня затримали 23 осіб.
Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це заявили в МВС Грузії.
У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ заявили, що на площі Героїв затримали 23 учасників протесту за "дрібне хуліганство" або "непокору поліції".
Загалом за три вечори з 30 квітня загальна кількість затриманих на протестах наблизилася до сотні, найбільше затримань було в ніч на 1 травня.
Ввечері 2 травня протестувальники зосередилися на площі Героїв та на проспекті цариці Тамар і Лівої набережної.
Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. Про затримання нападників поки не повідомляли.
Народний захисник (омбудсмен) Грузії отримав десятки скарг на надмірне застосування сили з боку поліції під час затримання протестувальників.
Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.
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