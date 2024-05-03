На останньому протесті проти закону про "іноагентів" у Тбілісі затримали понад 20 осіб

На акції протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі в ніч з 2 на 3 травня затримали 23 осіб.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це заявили в МВС Грузії.

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ заявили, що на площі Героїв затримали 23 учасників протесту за "дрібне хуліганство" або "непокору поліції".

Загалом за три вечори з 30 квітня загальна кількість затриманих на протестах наблизилася до сотні, найбільше затримань було в ніч на 1 травня.

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Ввечері 2 травня протестувальники зосередилися на площі Героїв та на проспекті цариці Тамар і Лівої набережної.

Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. Про затримання нападників поки не повідомляли.

Народний захисник (омбудсмен) Грузії отримав десятки скарг на надмірне застосування сили з боку поліції під час затримання протестувальників.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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