В Тбилиси заявили о "необъективности" Франции после критики разгона протестов

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало обвинением в "необъективности" в адрес Парижа после того, как Франция раскритиковала чрезмерное применение силы во время разгона протестов против закона об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

После того как в МИД Франции выразили обеспокоенность непропорциональным применением силы против участников протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния", в Тбилиси попросили "внимательнее следить за развитием событий" и заявили, что Парижу "не хватает объективности".

"Несмотря на то, что аффилированные с политической оппозицией и финансируемые из-за рубежа радикальные группировки совершили широкомасштабное насилие против зданий государственных учреждений и правоохранительных структур, грузинские правоохранители – за исключением нескольких досадных инцидентов – действовали в соответствии с самыми высокими стандартами прав человека", – заявили в МИД Грузии.

Реклама:

Там также напомнили, что Грузия не критиковала Францию, "когда правоохранители в Париже противостояли протестующим жесткими методами, абсолютно не соответствующими универсальным стандартам прав человека", не уточнив, о каких событиях идет речь.

Напомним, в МВД Грузии сообщили о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая.

Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы. О задержании нападавших пока не сообщалось.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

Читайте также: Иллюзия евроинтеграции: удастся ли грузинским властям развернуть внешний курс страны.