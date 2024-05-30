Німеччина продовжила перевірки на кордонах: в уряді кажуть про їхню ефективність

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер напередодні продовжила перевірки на кордоні з Чехією, Польщею та Швейцарією, при цьому високо оцінивши їхню ефективність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Німеччина запровадила контроль на відповідних кордонах минулого року, зіткнувшись зі зростанням кількості нелегальних перетинів кордону.

"З середини жовтня 2023 року Федеральна поліція заарештувала близько 920 осіб, які займалися контрабандою, в рамках поточного контролю на внутрішньому кордоні, включаючи кордон з Австрією. Це свідчить про те, що наші заходи працюють", – зазначила Фезер.

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Згідно з Шенгенськими правилами, Німеччина повинна реєструвати продовження перевірок кожні шість місяців, а це означає, що останнє продовження може бути поновлене у грудні.

Критики побоюються, що перевірки можуть серйозно зашкодити Шенгенській зоні, яка вважається ключовим досягненням європейської інтеграції.

Однак Фезер раніше натякнула, що перевірки можуть залишитися надовго.

"Ми повернемося до нормальної для Шенгену ситуації, коли до Німеччини приїжджатиме не так багато людей", – сказала вона журналістам у лютому.

Хоча Міністерство внутрішніх справ Німеччини зазначило, що кількість нелегальних перетинів кордону скоротилася з 21 тисячі у вересні до 7 500 у квітні, загальна кількість перетинів у 2024 році зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.

У лютому Фезер говорила, що Німеччина запровадить посилений контроль уздовж усього кордону в червні та липні 2024 року – на час проведення футбольного турніру Євро-2024.