Німеччина посилить прикордонні перевірки на час проведення Євро-2024

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер 14 лютого анонсувала, що країна запровадить посилений контроль уздовж усього кордону в червні та липні 2024 року – на час проведення футбольного турніру Євро-2024.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, вона оголосила під час візиту до Праги.

Як пояснила голова німецького МВС, під час масштабних заходів країни, які їх приймають, "прагнуть захистити себе, тому ми, ймовірно, запровадимо перевірки на кордонах з усіма сусідами".

Фезер додала, що Німеччина продовжить боротьбу з "жахливим злочином контрабанди", який призводить до припливу мігрантів – переважно з Африки та Азії.

"Майже кожен четвертий біженець прибуває через організації контрабандистів або торговців людьми. Ми повинні боротися з контрабандою, це абсолютно необхідно. Ось чому нам потрібні перевірки на кордоні", – пояснила вона.

Коментуючи посилені заходи контролю на східних кордонах Німеччини, які діють з осені 2023 року, Фезер припустила, що вони будуть продовжені наприкінці березня.

"Показники нелегальної міграції справді зменшилися, але ми все ще реєструємо багато прохань про надання притулку. Ось чому я думаю, що нам доведеться знову продовжити перевірки", – сказала голова МВС Німеччини.

Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.