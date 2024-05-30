Германия продолжила проверки на границах: в правительстве говорят об их эффективности

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер накануне продолжила проверки на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией, при этом высоко оценив их эффективность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Германия ввела контроль на соответствующих границах в прошлом году, столкнувшись с ростом числа нелегальных пересечений границы.

"С середины октября 2023 года Федеральная полиция арестовала около 920 человек, которые занимались контрабандой, в рамках текущего контроля на внутренней границе, включая границу с Австрией. Это свидетельствует о том, что наши меры работают", – отметила Фезер.

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Согласно Шенгенским правилам, Германия должна регистрировать продление проверок каждые шесть месяцев, а это означает, что последнее продление должно было бы быть в декабре.

Критики опасаются, что проверки могут серьезно навредить Шенгенской зоне, которая считается ключевым достижением европейской интеграции.

Однако Фезер ранее намекнула, что проверки могут остаться надолго.

"Мы вернемся к нормальной для Шенгена ситуации, когда в Германию будет приезжать не так много людей", – сказала она журналистам в феврале.

Хотя Министерство внутренних дел Германии отметило, что количество нелегальных пересечений границы сократилось с 21 тысячи в сентябре до 7 500 в апреле, общее количество пересечений в 2024 году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.

В феврале Фезер говорила, что Германия введет усиленный контроль вдоль всей границы в июне и июле 2024 года – на время проведения футбольного турнира Евро-2024.