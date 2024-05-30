Громадські організації Грузії оскаржуватимуть у судах закон про "іноагентів"

Представники грузинських неурядових організацій оголосили, що мають намір оскаржити суперечливий закон про "іноагентів" у Конституційному суді та подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Про це вони повідомили на пресконференції 30 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA.news.

Представники громадського сектору Грузії заявили, що будуть перешкоджати дії закону про "іноагентів" доти, "доки закон не буде беззастережно скасовано".

"Для цього ми готуємо позов для подання до Конституційного суду Грузії. Конституційний суд може діяти відповідно до повноважень, наданих Конституцією, і призупиняти дію відповідних статей закону", – анонсували вони.

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У разі, якщо суд "не діятиме вчасно і в конституційних рамках", додали представники неурядових організацій, вони використовуватимуть альтернативні правові засоби та готуватимуть скаргу до Європейського суду з прав людини.

Керівна партія Грузії ухвалила закон про "іноагентів" із другої спроби – торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати вето.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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