До МЗС Литви викликали посла Грузії через подолання вето на закон про "іноагентів"

До Міністерства закордонних справ Литви був викликаний посол Грузії після того, як грузинський парламент остаточно затвердив скандальний закон про "іноагентів", подолавши вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

Послу висловили глибокий жаль з приводу цього кроку керівної партії "Грузинська мрія", а також інших дій, спрямованих на залякування та обмеження діяльності громадянського суспільства в країні, які докорінно суперечать конституційно закріпленим інтеграційним прагненням країни до ЄС та НАТО.

У литовському МЗС зазначили, що нещодавно в Грузії також було запроваджено кілька інших законодавчих ініціатив, несумісних з інтеграцією до ЄС, поширюється антизахідна пропаганда, а після масових протестів у країні – залякування громадянського суспільства з боку влади та організовані напади на його представників.

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"Литва глибоко стурбована цими подіями в Грузії і працює з партнерами над розглядом можливих заходів реагування", – йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

Керівна партія ухвалила закон із другої спроби – торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати вето.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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