Общественные организации Грузии будут оспаривать в судах закон об "иноагентах"

Представители грузинских неправительственных организаций объявили, что намерены обжаловать противоречивый закон об "иноагентах" в Конституционном суде и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Об этом они сообщили на пресс-конференции 30 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA.news.

Представители общественного сектора Грузии заявили, что будут препятствовать действию закона об "иноагентах" до тех пор, "пока закон не будет безоговорочно отменен".

"Для этого мы готовим иск для подачи в Конституционный суд Грузии. Конституционный суд может действовать в соответствии с полномочиями, предоставленными Конституцией, и приостанавливать действие соответствующих статей закона", – анонсировали они.

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В случае, если суд "не будет действовать вовремя и в конституционных рамках", добавили представители неправительственных организаций, они будут использовать альтернативные правовые средства и готовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Правящая партия Грузии приняла закон об "иноагентах" со второй попытки – в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть вето.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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