У Литві наполягають, що ЄС має заборонити імпорт всієї сільгосппродукції з РФ

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас заявив, що ЄС слід розширити обмеження не тільки на зерно, а й на всю сільськогосподарську продукцію цього походження, яку імпортують з Росії.

Як пише "Європейська правда", слова литовського міністра наводить LRT.

Свою заяву він зробив після того, як напередодні Рада ЄС ухвалила рішення щодо підвищення імпортних мит на агропродукцію з РФ та Білоусі.

"Російська та білоруська продукція нечесно конкурує з продукцією фермерів країн ЄС. Але що ще важливіше, продаючи продукти харчування на ринку ЄС, Росія заробляє мільярди, які може використовувати для фінансування війни, розв'язаної нею в Україні", – сказав Навіцкас.

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За його словами, до сьогоднішнього дня Росія і Білорусь отримували доходи, продаючи на ринку ЄС не тільки зерно: 2023 року ЄС імпортував із Росії сільськогосподарської та продовольчої продукції на 2,7 млрд євро – на 2% більше, ніж 2021 року. Зерно становить близько половини цієї суми.

Раніше Навіцкас говорив, що запровадження Брюсселем імпортних мит на російське і білоруське зерно по суті означатиме заборону його ввезення до ЄС.

Напередодні Рада ЄС ухвалила рішення щодо запровадження "заборонних" мит на зернові продукти, що імпортуються з Росії та Білорусі.

=Згідно з ухваленим рішенням, будуть підвищені мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів.

Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.