Рада ЄС встановила підвищені мита на агропродукцію з РФ та Білорусі

Рада ЄС ухвалила рішення щодо запровадження "заборонних" мит на зернові продукти, що імпортуються з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Згідно з ухваленим рішенням, будуть підвищені мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів.

Мита мають на меті практично зупинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС, щоб запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт вкраденого українського зерна, а також не дозволити Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування війни проти України.

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"Регламент підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, а також гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації, а також з Республіки Білорусь, на які наразі імпортери не сплачують жодних тарифів або сплачують їх за низькими ставками", – зазначив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Ці заходи стосуються товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з РФ або Білорусі до ЄС. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до інших третіх країн.

Рішення офіційно набуде чинності з 1 липня.

Нагадаємо, Єврокомісія 22 березня оголосила пропозицію про підвищені тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.

Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.