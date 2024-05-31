В Литве настаивают, что ЕС должен запретить импорт всей сельхозпродукции из РФ

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что ЕС следует расширить ограничения не только на зерно, но и на всю сельскохозяйственную продукцию этого происхождения, которую импортируют из России.

Как пишет "Европейская правда", слова литовского министра приводит LRT.

Свое заявление он сделал после того, как накануне Совет ЕС принял решение о повышении импортных пошлин на агропродукцию из РФ и Беларуси.

"Российская и белорусская продукция нечестно конкурирует с продукцией фермеров стран ЕС. Но что еще важнее, продавая продукты питания на рынке ЕС, Россия зарабатывает миллиарды, которые может использовать для финансирования войны, развязанной ею в Украине", – сказал Навицкас.

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По его словам, до сегодняшнего дня Россия и Беларусь получали доходы, продавая на рынке ЕС не только зерно: В 2023 году ЕС импортировал из России сельскохозяйственной и продовольственной продукции на 2,7 млрд евро – на 2% больше, чем в 2021 году. Зерно составляет около половины этой суммы.

Ранее Навицкас говорил, что введение Брюсселем импортных пошлин на российское и белорусское зерно по сути будет означать запрет его ввоза в ЕС.

Накануне Совет ЕС принял решение о введении "запретительных" пошлин на зерновые продукты, импортируемые из России и Беларуси.

Согласно принятому решению, будут повышены пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов.

Украина длительное время призывает ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.