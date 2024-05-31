В Угорщині провели перші за 18 років теледебати перед виборами до Європарламенту

Одинадцять політиків взяли участь у перших за 18 років теледебатах у столиці Угорщини Будапешті в четвер напередодні виборів до Європейського парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Дебати між лідерами 11 партійних списків, які беруть участь у виборах 9 червня до Європарламенту, суспільний мовник країни транслював вперше з 2006 року, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан востаннє у такому форматі зустрічався віч-на-віч з опозицією.

Опоненти Орбана закидають йому, що суспільний мовник контролює керівна партія "Фідес", а деякі учасники не погоджувалися як з рішенням дозволити всім 11 лідерам партійних списків з'явитися на дебатах, так і обговорювати лише вузькі теми.

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Суспільний мовник раніше оголосив, що теми для обговорення під час дебатів будуть обмежені обороною й безпекою ЄС, міграцією, сільським господарством та/або демократією й верховенством права.

Водночас на вулиці протестувальники влаштували демонстрацію проти суспільного мовника, який організував захід.

Опозиційний політик Петер Мадяр заявив кільком тисячам своїх прихильників біля місця проведення дебатів у Будапешті, що суспільний мовник "брехав вранці, вдень і вночі протягом 14 років".

Суспільний мовник Угорщини погодився провести захід після того, як Мадяр заявив, що проведе масову демонстрацію біля його офісу, якщо вимогу про дебати в прямому ефірі проігнорують.

Раніше Мадяр зібрав близько 10 тисяч людей у Дебрецені – другому за розміром містом Угорщини, де партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" перемагала з 1998 року.

Наприкінці березня опозиційний політик опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

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