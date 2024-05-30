Орбан закликав до об'єднання ультраправих груп Мелоні та Ле Пен у Європарламенті

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримав пропозицію лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен до Джорджії Мелоні об'єднати групи Європейського парламенту, які вони очолюють, після виборів у червні.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Point, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Угорщини вважає, що "майбутнє прихильників суверенності в Європі та правих у цілому зараз перебуває в руках двох жінок", і якщо вони будуть працювати "в межах однієї групи або коаліції, вони стануть силою для Європи".

Він додав, що імпульсу партнерства Мелоні та Ле Пен "може бути достатньо, щоб змінити конфігурацію європейських правих або навіть витіснити Європейську народну партію".

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"Окрім кількості місць, які отримає та чи інша партія, найважливішим, на мою думку, буде кількість депутатів Європарламенту, готових піти далі у війні в Україні, і кількість тих, хто виступатиме за її припинення", – сказав Орбан.

Напередодні Марін Ле Пен закликала прем'єр-міністерку Італії Мелоні сформувати праву супергрупу в наступному скликанні Європарламенту.

Партія Мелоні "Брати Італії" наразі входить до фракції "Європейських консерваторів і реформістів", тоді як "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія".

У разі об'єднання ця супергрупа, судячи з останніх прогнозів результатів виборів до Європарламенту, може стати другою силою після правоцентристської Європейської народної партії.

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