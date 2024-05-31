В Венгрии провели первые за 18 лет теледебаты перед выборами в Европарламент

Одиннадцать политиков приняли участие в первых за 18 лет теледебатах в столице Венгрии Будапеште в четверг накануне выборов в Европейский парламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Дебаты между лидерами 11 партийных списков, участвующих в выборах 9 июня в Европарламент, впервые с 2006 года транслировал общественный вещатель страны, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последний раз в таком формате встречался лицом к лицу с оппозицией.

Оппоненты Орбана упрекают его, что общественный вещатель контролирует правящая партия "Фидес", а некоторые участники не соглашались как с решением разрешить всем 11 лидерам партийных списков появиться на дебатах, так и обсуждать только узкие темы.

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Общественный вещатель ранее объявил, что темы для обсуждения во время дебатов будут ограничены обороной и безопасностью ЕС, миграцией, сельским хозяйством и/или демократией и верховенством права.

В то же время на улице протестующие устроили демонстрацию против общественного вещателя, который организовал мероприятие.

Оппозиционный политик Петер Мадяр заявил нескольким тысячам своих сторонников у места проведения дебатов в Будапеште, что общественный вещатель "врал утром, днем и ночью в течение 14 лет".

Общественный вещатель Венгрии согласился провести мероприятие после того, как Мадяр заявил, что проведет массовую демонстрацию возле офиса первого, если его требование о дебатах в прямом эфире проигнорируют.

Ранее Мадяр собрал около 10 тысяч человек в Дебрецене – втором по величине городе Венгрии, где партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" побеждала с 1998 года.

В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

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