Деталі підписаної зі Швецією безпекової угоди: є перспектива передачі літаків Gripen

Підписана між Україною і Швецією безпекова угода передбачає надання Києву військової допомоги на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), у ній також прописана "перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує "Європейська правда".

Згідно з інформацією ОП, Швеція надаватиме цю військову допомогу протягом 2024–26 років, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.

Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

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Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати, додали в ОП.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких також опрацьовуватимуть можливості спільного шведсько-українського виробництва.

"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", – йдеться у повідомленні.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення РФ до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.