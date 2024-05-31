Деталі підписаної зі Швецією безпекової угоди: є перспектива передачі літаків Gripen
Підписана між Україною і Швецією безпекова угода передбачає надання Києву військової допомоги на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), у ній також прописана "перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує "Європейська правда".
Згідно з інформацією ОП, Швеція надаватиме цю військову допомогу протягом 2024–26 років, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.
Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати, додали в ОП.
Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких також опрацьовуватимуть можливості спільного шведсько-українського виробництва.
"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", – йдеться у повідомленні.
Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.
Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення РФ до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.
Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.
Загалом Зеленський анонсував, що під час його перебування у Стокгольмі буде підписано три безпекові угоди.