Зеленський повідомив про візит у Швецію: підпише одразу три безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, перебуватиме з візитом у шведській столиці Стокгольмі.

Про це український президент написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Стокгольмі він візьме участь у третьому саміті Україна – Північна Європа.

"Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", – зазначив Зеленський.

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Також у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

"Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", – додав Зеленський.

Він також анонсував підписання трьох безпекових угод, які "зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період".

Також Зеленський зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Раніше Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна уклала цю угоду. Нещодавно вона це зробила з Іспанією та Бельгією.