Детали подписанного со Швецией соглашения по безопасности: есть перспектива передачи самолетов Gripen

Подписанное между Украиной и Швецией соглашение по безопасности предусматривает предоставление Киеву военной помощи на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), в нем также прописана "перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует "Европейская правда".

Согласно информации ОП, Швеция будет предоставлять эту военную помощь в течение 2024-26 годов, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.

Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

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Военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты, добавили в ОП.

Швеция уже предоставила и в дальнейшем будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым также будут прорабатываться возможности совместного шведско-украинского производства.

"Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", – говорится в сообщении.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения РФ к ответственности, а также помощи Украине в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

Кроме того, Швеция четко подтвердила поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

В целом Украина заключила уже 13 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

Зеленский анонсировал, что во время его пребывания в Стокгольме будет подписано три соглашения по безопасности.