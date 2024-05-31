Грузія викликала посла Литви та звинуватила у "втручанні у внутрішні справи"

Литовського посла у Грузії викликали до Міністерства закордонних справ та звинуватили Вільнюс у "втручанні у внутрішні справи" Грузії.

Заяву про це опублікувало МЗС Грузії, пише "Європейська правда".

Послу Литви Андрюсу Каліндрі висловили невдоволення тим, як Литва реагує на триваючі політичні процеси у Грузії, зокрема ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Грузинська сторона пояснила послу, що останні заяви литовських посадовців та участь очільника МЗС Литви у протесті, як і виклик посла Грузії до МЗС Литви у зв’язку з ухваленням закону про прозорість, є грубим втручанням у внутрішні справи та не відповідає традиційним дружнім і партнерським відносинам", – заявили в МЗС.

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Нагадаємо, перед цим 30 травня до МЗС Литви викликали посла Грузії через подолання вето на закон про "іноагентів".

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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